«القباج» توزع ملابس العيد فى دور الرعاية بتكلفة 7 ملايين جنيه

قامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بتوزيع ملابس العيد بدار فتيات العجوزة، وذلك في اطار مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة العربي للتنمية بهدف توزيع ملابس عيد الفطر المبارك على الأطفال والمسنين في دور الرعاية.كما وزعت القباج الهدايا على الفتيات، وقالت إن الوزارة تطلق مبادرة لإدخال السعادة على الأبناء والمسنين في دور الرعاية، وتخدم نحو ١٦ ألف طفلًا ومسن في دور الأيتام والدفاع الاجتماعي والمسنين، مضيفة أن المبادرة تغطي جميع محافظات مصر بإجمالي تكلفة ٧ ملايين جنيه.وأضافت القباج فى تصريحات صحفية، أن هذه المبادرة تأتي لإدخال السعادة على قلوب أبنائنا وبناتنا بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بمختلف أعمارهم على مستوى الجمهورية، وهدايا للمسنين الكبار بلا مأوى بتقديم طقمين لكل فرد، وكل عام وهما بخير، وحتى يشعر الأبناء بالسعادة مع قدوم عيد الفطر المبارك.وأوضحت "القباج" أن مديريات التضامن في المحافظات ستتولى توزيع شنطة لبس العيد على الأبناء في المؤسسات، وتساهم مؤسسة العربي بنصف التكلفة حيث تتعاون مع الوزارة في توزيع الشنط في ٥ محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والإسكندرية.وقدمت القباج الهدايا للفتيات كما قامت بجولة داخل الدار وتعرفت على مختلف الأنشطة المقدمة للفتيات وأدارت معهن حوارًا واستمعت لطلباتهن وأعربت "القباج" عن سعادتها لتواجدها وسط الفتيات، مؤكدة لهن أن الوزارة حريصة عليهم وعلى مصلحتهم كما وجهت لهن التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.