موجة من الطقس السيئ تضرب أسوان

شهدت مدينة أسوان، اليوم الأربعاء، موجه من الطقس السيئ، وهطول أمطار خفيفة، مصاحبة لرياح، لكنها لم تؤثر على حركة السير.كانت قد اجتاحت محافظة أسوان خلال الأيام الماضية، عاصفة ترابية ورياح مثيرة للرمال، للمرة الثانية في نفس الأسبوع، ما أدى إلى انخفاض نسبي للرؤية.وشهد مركز إدفو، اليوم، هطول أمطار غزيرة، مصاحبة لرياح باردة، وما زال الطقس حتى الوقت الحالي غير مستقر.يذكر أن وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رفع درجة الاستعداد لإدارة الحماية المدنية لمواجهة أي حرائق محتملة، وأيضًا لجهات المرافق العامة من مياه الشرب والكهرباء للتدخل في حالة انقطاعها، بجانب قيام الوحدات المحلية برفع الأشجار التي سقطت على جانبي الطرق الداخلية والسرعة، بالإضافة إلى قيام إدارة مرور أسوان بغلق الطريق الصحراوى الغربى أسوان القاهرة من الاتجاهين للحد من وقوع الحوادث المرورية للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.كما كلف المحافظ، هيئة النقل النهرى بالتوجيه لالتزام أطقم العبارات والبواخر السياحية والدهبيات والمراكب الشراعية المتراكية باشتراطات الحماية المدنية أثناء وقوفها، مؤكدًا أن هناك تواصلًا مستمرًا بين غرفة عمليات المحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى لمتابعة الموقف أولًا بأول للتدخل السريع مع أى حوادث طارئة.