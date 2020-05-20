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الأربعاء 20 مايو 2020 الموافق 27 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

حاتم دويدار رئيسًا تنفيذيًا لمجموعة الإمارات للاتصالات

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:16 م
حاتم دويدار
حاتم دويدار
طارق عتمان
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أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات، عن استقالة صالح عبدالله العبدولي من منصبه كرئيس تنفيذى للمجموعة، لأسباب شخصية، وتعيين حاتم دويدار بدلا منه، بحسب بيان المجموعة لبورصة أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الأربعاء.

وانضم حاتم دويدار إلى مجموعة اتصالات في سبتمبر عام 2015 ليشغل منصب رئيس عمليات المجموعة، وتم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في مجموعة اتصالات في عام 2016، وقبل انضمام "دويدار" لمجموعة اتصالات، شغل منصب رئيس مجلس إدارة فودافون مصر، وكبير المستشارين لمجموعة فودافون، وانضم "دويدار" إلى شركة فودافون عام 1999 حيث شغل منصب مدير عام قطاع التسويق ثم تم اختياره رئيسًا تنفيذيًا لفودافون مصر من عام 2004 وحتى عام 2014.

ويشغل حاتم دويدار عضوية مجلس إدارة اتصالات المغرب، وشركة الاتصالات الباكستانية المحدودة ويوفون واتصالات مصر. وحصل حاتم دويدار على درجة البكالوريوس في الاتصالات والهندسة الإلكترونية من جامعة القاهرة، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة.

وتخرج حاتم دويدار من كلية الهندسة، جامعة القاهرة وحصل على دبلوم في الهندسة الصناعية ثم ماجستير في ادارة أعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وبدأ دويدار حياته العملية في شركة ايه اى جى حيث كان مسئولا عن مبيعات برامج وحلول خاصة بالاتصالات.

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