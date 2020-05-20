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الأربعاء 20 مايو 2020 الموافق 27 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع في أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. عيار 21 بـ 762 جنيها

الأربعاء 20/مايو/2020 - 02:38 م
الذهب
الذهب
دعاء أبو العزم
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واصلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20 مايو 2020 ، حالة من الارتفاع المتزايد مع البورصات العالمية بسبب الأحداث التي يمر العالم وتداعيات أزمة فيروس كورونا.

وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب اليوم الأربعاء المحلية والعالمية ومعدل الإرتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلات علي المواطنين وضبط حركة الأسواق.

ارتفاع في أسعار الذهب اليوم الأربعاء منتصف التعاملات 

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية إن هناك ارتفاعًا طفيفًا في تعاملات اليوم الأربعاء بقيمة جنيهان للعيار الواحد.

وأضاف نجيب في تصريحات لـ"الدستور" أن أسباب الإرتفاع بسبب توتر البورصات العالمية وإقبال المستثمرين على الذهب باعتباره ملاذ أمنًا للاستثمار.

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن عيار 18 سجل نحو 653 جنيه، فيما سجل عيار 21 نحو 762 جنيها، وسجل عيار 24 نحو 870 جنيه.

وأوضح أن أسعار الجنيه الذهب سجلت 6096 جنيه، وسجل السعر العالمي للاةقية 1750 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب عالميًا اليوم بفضل الطلب من قبل المستثمرين وسجل في التعاملات الفورية 2 % إلي 1746 دولار للأوقية.

وارتفع في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1751.90 دولار.

وتترقب الأسواق الآن محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي عُقد في 28 و29 أبريل.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، فقد البلاديوم 0.9 بالمائة ليسجل 2039.93 دولار للأوقية، في حين ارتفعت الفضة 0.8 بالمائة إلى 17.53 دولار وزاد البلاتين 0.3 بالمائة إلى 835.28 دولار للأوقية.

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