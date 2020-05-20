ارتفاع في أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. عيار 21 بـ 762 جنيها

ارتفاع في أسعار الذهب اليوم الأربعاء منتصف التعاملات





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واصلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20 مايو 2020 ، حالة من الارتفاع المتزايد مع البورصات العالمية بسبب الأحداث التي يمر العالم وتداعيات أزمة فيروس كورونا.وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب اليوم الأربعاء المحلية والعالمية ومعدل الإرتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلات علي المواطنين وضبط حركة الأسواق.وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية إن هناك ارتفاعًا طفيفًا في تعاملات اليوم الأربعاء بقيمة جنيهان للعيار الواحد.وأضاف نجيب في تصريحات لـ"الدستور" أن أسباب الإرتفاع بسبب توتر البورصات العالمية وإقبال المستثمرين على الذهب باعتباره ملاذ أمنًا للاستثمار.وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن عيار 18 سجل نحو 653 جنيه، فيما سجل عيار 21 نحو 762 جنيها، وسجل عيار 24 نحو 870 جنيه.وأوضح أن أسعار الجنيه الذهب سجلت 6096 جنيه، وسجل السعر العالمي للاةقية 1750 دولار.وارتفعت أسعار الذهب عالميًا اليوم بفضل الطلب من قبل المستثمرين وسجل في التعاملات الفورية 2 % إلي 1746 دولار للأوقية.وارتفع في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1751.90 دولار.وتترقب الأسواق الآن محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي عُقد في 28 و29 أبريل.وفي المعادن النفيسة الأخرى، فقد البلاديوم 0.9 بالمائة ليسجل 2039.93 دولار للأوقية، في حين ارتفعت الفضة 0.8 بالمائة إلى 17.53 دولار وزاد البلاتين 0.3 بالمائة إلى 835.28 دولار للأوقية.