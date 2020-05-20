التموين: احتياطي السكر 2 مليون طن ويكفي 5 أشهر

عقدت اللجنة العليا للسكر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا برئاسة الدكتور على المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة العليا للسكر بكامل ممثليها من القطاعين العام والخاص.وقد استعرضت اللجنة الموقف التفصيلي للأرصدة الاستراتيجية لدى الشركات التابعة للوزارة وشركات القطاع الخاص، كما تم استعراض باقي الإنتاج المتوقع هذا العام، وتبين أن هناك رصيد من السكر داخل البلاد بكميات تصل إلى 1.5 مليون طن، فضلا عن باقي الإنتاج المتوقع هذا العام والذي يصل إلى 500 ألف طن.وأكد المصيلحي بأن هذا الرصيد الآمن يكفي لمدة تزيد عن خمسة أشهر، وهو ما يعكس وفرة المعروض من السكر بالأسواق، فضلا عن توافره بكميات كبيرة داخل منظومة التموين بكافة فروع الجملة التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، وهو ما أدى إلى ضبط الأسعار في السوق المحلي.وشدد المصيلحي على أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لهذه السلعة الاستراتيجية، كما وجه للجنة بأهمية متابعة عمليات الصرف والسحب والإمداد من السكر، وضخ المزيد منها حتى يضمن انتظام إتاحته بالأسواق.