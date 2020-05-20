وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بعيد الفطر المبارك، سائلًا الله (عز وجل) أن يجعله عيد يمن وبركة وأمن وأمان على مصرنا العزيزة وعلى البشرية جمعاء، وأن يوفقنا فيه لطاعته وأن يرزقنا القبول، وأن يجعله يوم الجائزة لكل من وفقه سبحانه وتعالى لصيام الشهر الكريم.ودعا وزير الأوقاف- في بيان اليوم - الله (عز وجل) أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، وعن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.