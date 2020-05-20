الأمم المتحدة تدعو لاتفاق ودي حول سد النهضة

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بإبرام اتفاق ودى بين مصر والسودان وإثيوبيا وفقا لاتفاق إعلان المبادىء الموقع بين الدول الثلاث، حول سد النهضة الإثيوبى.وشدد جوتيريش فى بيان له اليوم الأربعاء، على أهمية إعلان المبادىء الموقع عام 2015 بشأن سد النهضة والدواعى للتعاون والقائم على التفاهم المشترك والمنفعة المتبادلة وحسن النية وفقا لمبادىء القانون الدولى.وأكد جوتيريش أنه يتابع التطورات المتعلقة بسد النهضة عن كثب، مشيرا إلى أن التقدم الجيد فى المفاوضات بين الدول الثلاث.وحث الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف الثلاثة على المثابرة فى الجهود المبذولة لحل الخلافات المتبقية بالطرق السلمية وتحقيق اتفاق مفيد.