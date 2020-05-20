إصدار 1085 بطاقة تموينية جديدة لمطروح

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، اليوم الأربعاء، استمرار ورود بطاقات تموينية جديدة، واستلام المديرية نحو 1085 بطاقة ذكية من وزارة الإنتاج الحربي لتسليمها للمواطنين بالمكاتب.وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة مطروح، في بيان لها، ورود البطاقات خاصة بسكان مدينة الحمام والبنحر ومركز ومدينة العلمين، ومدينة الضبعةوسيوة والنجيلة والسلوم وسيدي براني وقرية القصر ورأس الحكمة ومرسي مطروح نشر بيان بهذه البطاقات الجديدة بأسماء المواطنين، وذلك تسهيلا على المواطنين لمتابعة وصول البطاقات الخاصة بهم قبل ذهابهم لمكاتب التموين، وسيتم تسليم مكاتب التموين البطاقات التموينية الخاصة بهم لتسجيلها، موضحة أنه فور التسجيل سيرد للمواطنين رسائل على أرقام التليفونات الخاصة بهم للتوجه لاستلام البطاقات الخاصة بهم.