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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

حقيقة تأثير نقص فيتامين د على الإصابة بفيروس كورونا

الأربعاء 20/مايو/2020 - 11:53 ص
فيتامين د
فيتامين د
عبير جمال
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أكد عدد كبير من الأطباء أن فيتامين د مهما لجسم الإنسان، فيما ذكرت دراسات حديثة أن هناك علاقة وطيدة بينه وبين مناعة الجسم والتعافي من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوصت هيئة الصحة العامة في إنجلترا بضرورة الحصول على مكملات غذائية أو (دوائية) تحتوي على فيتامين "د" يوميا طوال فصلي الربيع والصيف، في وقت يتواصل فيه الإغلاق الناجم عن تفشي فيروس كورونا، فهذا الفيتامين الذي تعطيه لنا أشعة الشمس، مع الفيتامينات الأخرى، يمكن أن يساعد الجسم على البقاء لائقا لدرء المرض والعدوى.

وأصدرت هيئة الصحة العامة في إنجلترا هذه التوصية لشعورها بالقلق من عدم حصول الناس على هذا الفيتامين خلال تفشي وباء فيروس كورونا، بعد أن نصحتهم السلطات الصحية بالبقاء في المنزل لفترات أطول.

وقالت سارة ستانر من مؤسسة التغذية البريطانية، في تقرير نشرته بي بي سي عربية،: "لسوء الحظ، مع استمرار آثار فيروس كورونا، بات الوقت الذي يقضيه الكثيرون منا في الهواء الطلق محدودا، فالالتزام بشكل صحيح بالقواعد الحكومية والبقاء في المنزل مهمان للغاية، وتعرض العديد منا لأشعة الشمس بشكل محدود، يعني أننا بحاجة إلى توفير المزيد من الرعاية الإضافية للحفاظ على فيتامين "د" عند مستويات صحية في أجسامنا.

وأوصت بالحصول علي فيتامين د علي مدار السنة في عدة حالات، منها إذا كنت لا تخرج إلى الهواء الطلق في كثير من الأحيان، أو كنت تلوذ بالمنزل اتقاء للضرر، أو كنت تعيش في دار رعاية أوترتدي من الملابس ما يغطي معظم بشرتك عندما تكون في الهواء الطلق.

ووجدت دراسة أولية لعلماء من جامعة ايست انجيليا أدلة تشير إلى أن المستويات المنخفضة من فيتامين D قد تجعل الأشخاص أكثر عرضة للوفاة عند الإصابة بفيروس كورونا.

وكشفت النتائج عن علاقة مقنعة، وهى أن البلدان ذات مستويات فيتامين D منخفضة هي أيضا ذات معدلات الوفيات والإصابات الأعلى بـ COVID-19، وفقًا لما نشره موقع ديلي ميل.

وكانت الدراسة مدعومة ببحث سابق نُشر قبل ظهور فيروس كورونا، والذى ربط مستويات فيتامين D الصحية بتقليل خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، مثل الإنفلونزا والسل والربو في مرحلة الطفولة.

وطالب الدكتورهاني الناظر رئيس مركز البحوث السابق واستشاري الأمراض الجلدية بضرورة إحراء تحليل فيتامين د، قائلا: أرجو اجراء تحليل قياس مستوي فيتامين د في الدم، ومن يجد نقصا في المستوي لاقل من ٢٥ نانوجرام ملليلتر، عليه التوجه لطبيب الامراض الباطنة ليصف له الجرعة المناسبة حتي يصل الفيتامين للمستوي الطبيعي، وضرورة التعرض لأشعة الشمس عصرا.

وأكد الناظر أنه ثبت علميا الدور المهم لفيتامين د في تقوية المناعة والحماية من الاصابة بڤيروس كورونا.

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