انتهاء الفترة الأولى لامتحان الكيمياء لـ «أولى ثانوي»

انتهى الامتحان الإلكتروني لمادة الكيمياء لطلاب الصف الأول الثانوي بمحافظات الفترة الأولى، منذ قليل، بالفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2020.ويؤدي الطلاب الامتحان الإلكتروني، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في امتحانات.ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات على فترتين تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا حسب الجدول المحدد لكل محافظة.في الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا لطلاب محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وكفر الشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.بينما في الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، يؤدي الامتحان طلاب محافظات الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، ومطروح.