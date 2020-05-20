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الأربعاء 20 مايو 2020 الموافق 27 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الجوزاء الأربعاء 20 مايو 2020  

الأربعاء 20/مايو/2020 - 11:47 ص
برج الجوزاء
برج الجوزاء
سارة ساويرس
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 20 مايو 2020، وفيما يخص برج الجوزاء، قالت:

مهنيًا: ادرس خطواتك جيدًا ولا تقم بأي عمل أو تحرك يطلب منك قبل التحقق من صحة معلوماتك وقدرتك على التنفيذ.
عاطفيًا: الضغوط التي تتعرض لها تجعلك تتصرف بقسوة مع الحبيب، فكن حنونًا ولطيفًا معه.
صحيًا: حاول التغلب على مشاكلك الصحية وبدء مرحلة جديدة من حياتك عنوانها الرشاقة والحيوية.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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