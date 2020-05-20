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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

«رسائل موبايل وصور».. تهنية عيد الفطر 2020

الأربعاء 20/مايو/2020 - 11:39 ص
عيد الفطر
عيد الفطر
ياسمين محمود
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أيام قليلة وتفصلنا عن الاحتفال بعيد الفطر المبارك، واعتاد الكثير على تبادل رسائل تهنئة عيد الفطر 2020 الخاصة بهذة المناسبة سواء على الهاتف المحمول أو إرسالها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وواتس أب، وبالأخص هذا العام نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 في البلاد.


رسائل تهنئة عيد الفطر 2020


- رمضان راحل والعيد هلل تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك.

- سلة بخور وعود وعيد الفطر عليك يعود معطر بريحان وورود.

- أدام الله عليك الأعياد دهورا، وألبسك من تقواك نورا عيدك مبارك.

- قبل زحمة السير وقبل رسايل الغير كل عام وأنت بخير.

- أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك علينا وعليكم.

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- العيد فرحة ما تكمل إلا بوجودكم والعيد بهجة ما تحلى إلا بقربكم.

- تهنئة خاصة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك كل عام وأنتم بخير وتقبل منكم صيامكم وقيامكم وعساكم من عواده.

- أسعد الله أيامكم وتقبل الله طاعاتكم وجمعنا وإياكم على خير، عيد فطر سعيد.

- بأنوار الرسول أمسيك وبعيد الفطر أهنئك وأدعي الله من الكوثر يسقيني ويسقيك إن شاء الله.

- كل عيد والخير ممشاك والبسمة دوم ما تفارق شفاك وجنة ربي هي سكناك.

استعدادت الدولة لمواجهة تفشي كورونا خلال أيام العيد:

وأعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عدة إجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال أيام العيد والذي من المقرر أن يبداُ فلكيًا يوم الأحد الموافق 24 مايو 2020 خلال المؤمر الصحفي والمنعقد بديوان مجلس الوزراء منذ أيام.

حظر على حركة المواطنين بدءًا من الساعة الخامسة مساءً، على أن تعود مواعيد الحظر إلى طبيعتها قبل بداية شهر رمضان.

إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي من الأحد إلى الجمعة.

منع إقامة صلاة العيد في المساجد أو الساحات، والاكتفاء فقط بإذاعة صلاة العيد عبر التليفزيون من أحد المساجد.

إغلاق جميع الشواطئ والمتنزهات، مع استمرار إغلاق كافة السينمات والمولات التجارية.

عيد الفطر
عيد الفطر
عيد الفطر
عيد الفطر
عيد الفطر
عيد الفطر

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