رضوان: الدولة حريصة على تنمية إيرادات القطاع العام

قال محمد حسنين رضوان رئيس شركة المحاريث والهندسة، إن تعديل قانون قطاع الأعمال يهدف إلى الإسراع في تنفيذ خطة تطوير الشركات وتحقيق الأهداف المرجوة من الخطط الإستراتيجية المزعومة.وأضاف في تصريحات خاصة للدستور أن وزارة قطاع الأعمال تهدف من خلال تعديلات القانون الخاص بها إلى تطوير هياكلها الإدارية والمالية وإعادة النظر لاستخدام الأصول غير المستغلة أفضل استخدام، لتعزيز دورها الإنتاجي ومشاركتها في التنمية الاقتصادية وعودة مكانتها في السوق المحلية والعالمية وتعزيز قدراتها التنافسية.وأشار إلى أن الدولة حريصة على تعزيز دور القطاع العام في الحياة الاقتصادية وتعظيم إيراداته وإنتاجه القومي للبلاد، والتوسع في الأنشطة الإنتاجية للشركات وزيادة الشركات المساهمة، وذلك للحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي التي ظهرت نتائجه ومتانته في الفترة الحالية التي تمر بها البلاد.