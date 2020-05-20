حظك اليوم.. برج الحمل الأربعاء 20 مايو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 20 مايو 2020، وفيما يخص برج الحمل، قالت:مهنيًا: انتقال القمر إلى البيت الثاني يجعلك تتلقّى عروضًا أو تعرف لقاءات واعدة جدًّا تكون بمثابة حافز مهمّ لتطوير أدائك.عاطفيًا: قد تواجه بعض الصعوبة في العلاقة العاطفية وربّما تتعامل مع الشريك بشدّة أو جفاء، فكن متيقّظًا لهذا الأمر.صحيًا: حاول الاستفادة من عطلة نهاية الأسبوع للقيام بنزهة في أرجاء الطبيعة للترويح عن نفسك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.