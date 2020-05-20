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الأربعاء 20 مايو 2020 الموافق 27 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسيوط تجتمع لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»

الأربعاء 20/مايو/2020 - 11:33 ص
اجتماع حياة كريمة
اجتماع حياة كريمة
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ للمشروعات في قطاعات الأبنية التعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي والصحة والطب البيطرى والشباب والرياضة والرصف والتي يجرى تنفيذها بعدد 60 قرية بمراكز المحافظة الأكثر احتياجًا والمنفذة تحت إشراف وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط.

حضر الاجتماع المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والدكتور ولاء جاد الكريم مدير مكون التنمية المحلية والاجتماعية والمهندس عبدالحكيم عبدالله وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة ومحمود شامخ مدير إدارة شئون المديريات والمهندسة غادة محمود مدير إدارة تنمية القرية والمهندسة فيفي مدير مديرية الطرق والكبارى بالمحافظة والدكتور خالد البكرى مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة والمهندس أسامة أحمد محمد مدير مشروع وحدة الرصف بالمحافظة وممثلي مديريات الصحة والطب البيطري والشباب والرياضة والأبنية التعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.

وشدد محافظ أسيوط على المتابعة المستمرة والميدانية للمشروعات التي يجري تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا والوقوف على معدلات التنفيذ لنهو الأعمال في مواعيدها وتذليل كافة العقبات لنهو جميع المشروعات بقطاعات الصحة والأبنية التعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والرصف وقطاعات الخدمات، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتنمية الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى تستهدف 60 قرية كمرحلة أولى للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق الحضاري، فضلًا عن رفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب، مؤكدًا ضروة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية واستمرارية المشروعات بها سعيًا من جانب الحكومة للإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد.

وفى نهاية الاجتماع أكد المحافظ ضرورة إنهاء المشروعات في أسرع وقت وفقا للاشتراطات والمواصفات القياسية وتذليل كافة العقبات لنهو تلك المشروعات وتقديم كافة سبل الدعم لها.
اجتماع حياة كريمة
اجتماع حياة كريمة
اجتماع حياة كريمة
اجتماع حياة كريمة
اجتماع حياة كريمة
اجتماع حياة كريمة

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