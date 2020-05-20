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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 16 حالة تعدِ على الأراضي في البحيرة

الأربعاء 20/مايو/2020 - 11:28 ص
حالة تعدِ
حالة تعدِ
البحيرة معوض هويدى
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شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "حوش عيسي - الرحمانية - شبراخيت "عن إزالة 16 حالة تعدِ على مساحة 42،245 م2 عبارة عن تنفيذ 11 قرار إزالة تعديات على أراضي أملاك دولة تم التعدى عليها بالزراعة بمساحة 42 الف متر بحوش عيسى، وإزالة حالتي تعدِ بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة 170 متر بالرحمانية، وتنفيذ 3 قرارات إزالة لحماية النيل من التلوث عبارة عن 3 حوش سمك على مساحه 75 متر بناحية الربدان بشبراخيت.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة باستمرار وتكثيف الحملات لإزالة كل التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومنع البناء المخالف.

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