إصابات كورونا تتجاوز 19 ألفًا فى إندونيسيا

أعلنت مجموعة العمل المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد في إندونيسيا، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، تسجيل 693 حالة إصابة جديدة ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 19189 حالة.وسجلت إندونيسيا 1242 حالة وفاة بالفيروس، و4575 حالة تعافي.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن دوني موناردو، رئيس مجموعة المهام، القول إن الأسبوعين المقبلين سوف يكونان حاسمين لقدرة الدولة على إنهاء إجراءات الإغلاق وبدء الحياة الطبيعية الجديدة.