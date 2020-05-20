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الأربعاء 20 مايو 2020 الموافق 27 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

7 قطاعات تدفع بورصة دبى للهبوط بمستهل التعاملات

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:33 ص
بورصة دبي
بورصة دبي
اكرم عمران
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تسبب التراجع الذى أصاب أسهم 7 قطاعات رئيسية بسوق دبى المالية، فى تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالية، لدى مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.32% خاسرًا 6.21 نقطة ليصل إلى مستوى 1924.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 28.1 مليون سهم محققة ما قيمته 34 مليون درهم من خلال تنفيذ 704 صفقة لعدد 23 سهمًا.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاعا السلع والنقل بنسبة 0.69%، أعقبهما قطاع العقارات بنسبة 0.64%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.44%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.36%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.30%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.01%، وارتفعت 5 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.60%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 0.59%، فيما تراجع 15 سهمًا، على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.23%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.16%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم 1.7 مليون ورقة بقيمة 15 مليون درهم، والذي ارتفع بنسبة 0.22%.

وكانت شركة داماك العقارية دبي، قد أعلنت عن اجتماع مجلس الإدارة في يوم الخميس الموافق 21 مايو عند الساعة الثانية عصرًا، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي وضم مناقشة وإقرار البيانات المالية المرحلية للربع الأول المنتهي في 31 مارس لعام 2020، وأى مسائل أخرى تعرض من قبل الأعضاء.

كما أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين- سلامة، عن عقد اجتماع مجلس إدارة يوم الخميس الموافق 21 مايو، في تمام الساعة الثانية عصرًا، وذلك عن طريق الوائيل الإلكترونية "عن بعد"، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي، حيث سيتم مراجعة واعتماد البيانات المالية للربع الأول من عام 2020، ومناقشة مسائل الأعمال الاعتيادية الأخرى.

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