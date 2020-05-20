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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

8 قطاعات تهوى ببورصة الكويت فى مستهل التعاملات

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:25 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
اكرم عمران
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هبطت مؤشرات بورصة الكويت بنحو جماعي لدى مستهل تعاملات، اليوم الأربعاء، بدعم من هبوط أسهم 8 قطاعات رئيسية تصدرها قطاع الموارد الأساسية.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.61% خاسرًا 29.930 ليصل إلى مستوى 4863.92 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.80% خاسرًا 42.040 نقطة، ليصل إلى مستوى 5243.51 نقطة، وهبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.04% خاسرًا 1.810 نقطة؛ ليصل إلى مستوى 4118.85 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.10%، خاسرًا 4.200 نقطة ليصل إلى مستوى 4008.09 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 16.1 مليون سهم بقيمة 4.1 مليون دينار كويتي عبر 889 صفقة، وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.68%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.59%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.58%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.21%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.14%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاعي السلع الاستهلاكية والتأمين بنسبة 0.02%.

وجاء سهم شركة دار الثريا العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 39.51%، يليه سهم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 5.14%، ثم سهم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 3.30%، فيما تصدر سهم شركة بيان للاستثمار القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.51% ثم سهم شركة مجموعة أسس القابضة بنسبة 5%، ثم شركة الديرة القابضة بنسبة 5%.

وفي سياق متصل أعلن البنك التجاري الكويتي، عن عدم موافقة البنك المركزي الكويتي على توزيع أسهم الخزينة التى يمتلكها البنك على المساهمين دون أن يترتب على ذلك زيادة في رأس المال أو زيادة في عدد الأسهم المصدرة.

وكانت الجمعية العامة العادية للبنك التجاري الكويتي، قد وافقت على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة في توزيع أسهم الخزينة التي يمتلكها البنك على المساهمين دون أن يترتب على ذلك زيادة في رأس المال أو زيادة في عدد الأسهم المصدرة، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

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