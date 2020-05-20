مرشح الانتخابات الأمريكية: الضم الإسرائيلى سيخنق أى فرصة للسلام

أكد مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، أن فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية سيضر بفرص التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.وأضاف بايدن خلال كلمة له فى اجتماع لمتبرعين من الأمريكيين اليهود الأعضاء في الحزب الديمقراطي، أن الضم الإسرائيلي لمناطق في الضفة الغربية سيخنق أي فرصة للسلام، لافتا إلى أن الإجراءات أحادية الجانب ستقوض احتمالات حل الدولتين، وفقا لما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء.وأكد بايدن أنه لا يمكن لواشنطن أن تحمي إسرائيل بشكل كامل دون سلام، وإسرائيل بحاجة إلى الكف عن التهديد بالضم وعليها وقف البناء في المستوطنات لأنها ستقضي على الأمل في تحقيق السلام، وفقا لما نقلته وكالة سوا الفلسطينية اليوم.