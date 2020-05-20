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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فى وثيقة مسربة.. البنتاجون يكشف موعد توفير لقاح ضد كورونا

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:20 ص
البنتاجون
البنتاجون
منار أحمد
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كشفت وثيقة مسربة عن وزارة الدفاع الأمريكية، عن موعد توفير لقاح لفيروس كورونا المستجد في أمريك، مشيرة إلي أنه من المقرر توفير اللقاح في صيف 2021 المقبل.

وبحسب قناة العربية الإخبارية، فقد كشفت مذكرة مسربة البنتاجون، عن أن كبار المسئولين في الوزارة يخططون لاحتمال أن يكون على الجيش التعامل مع جائحة فيروس كورونا حتى عام 2021.

فيما حذرت الوثيقة التي تم التوصل إليها، من احتمال حقيقي بألا يتوافر لقاح لفيروس كورونا المستجد حتى صيف 2021 على أقل تقدير.

ونقلت عن المسئولين قولهم: "أمامنا طريق طويل، مع احتمال حقيقي لعودة كوفيد-19. لذلك يتوجب علينا الآن أن نعيد تركيز اهتمامنا على استئناف المهام الحاسمة، وزيادة مستويات الجهد، واتخاذ الاستعدادات اللازمة في حالة عودة ظهور كوفيد-19 بشكل كبير في وقت لاحق من هذا العام".

وقال مسئول في البنتاجون، بأنهم لم يتمكنوا من العثور على نسخة من الوثيقة بالصيغة المتداولة إعلاميا، ولم يتمكنوا من تأكيدها على وجه التحديد، بل جاء التأكيد على أن الوزارة تواصل تطوير خطط تتعلق بالعمل في بيئة كوفيد-19، وأن بعض صيغ هذه الخطط لها لغة مماثلة للمذكرة التي تم الحديث عنها، ولكن لم تتم الموافقة على أي منها، مضيفين أنه لم تتم الموافقة على الخطط من قبل كبار قادة وزارة الدفاع بعد.

وعلى الرغم من ذلك، أكد البنتاجون والوثيقة السرية المسربة، أن لقاح فيروس كورونا المستجد سيكون جاهزا في أوائل العام المقبل.

فيما يشير جميع المؤشرات وفقا للمذكرة المسربة إلى أن العمل في بيئة كوفيد-19 سيبقى مستمرا عالميا في الأشهر المقبلة، وستبقى على الأرجح حتى تكون هناك مناعة واسعة النطاق، من خلال التحصين، وبعض المناعة المكتسبة بعد الشفاء من الفيروس.

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