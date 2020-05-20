رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 مايو 2020 الموافق 27 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

فايز بركات: الاهتمام بالنابغين يمهد لجيل من القيادات الشابة

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:19 ص
النائب فايز بركات
النائب فايز بركات
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
طباعة
أشاد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإيلاء أهمية قصوى لبناء قاعدة عريضة من النابغين علميًا من طلبة الجامعات، وذلك لصقل جيل من الكوادر الشابة يعزز من جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات، مؤكدًا أن مصر غنية بالنابغين علميا.

وأوضح أن إعداد كوادر وقيادات مؤهلة سيوفر المزيد من الفرص للشباب الطموح والقادر على التغيير ومنحهم قيادة دفة السفينة بنجاح وتميز واستثمار للعنصر البشري، رأس مال الدولة، والاستفادة منه في تطوير الأداء الحكومي والارتقاء به إلى مصاف دول العالم المتقدم.

وأكد أن الدولة تمر حاليًا بمرحلة التمكين للشباب، وهو ما يوفر المزيد من الفرص للشباب الطموح والقادر على التغيير، ولاحظنا عدد الشباب الذي تولوا مناصب قيادية خلال العامين الأخيرين، مشيرا إلى أن برامج إعداد القادة والنابغين بدأ يتبناها الآن معظم دول العالم.

موضوعات متعلقة

طريقة الحصول على نتيجة تقييم الأبحاث عبر منصة إدمودو edmodo

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة «شديدة الحرارة»

نجيب ساويرس يعلن إصابة شقيقه ونجله بـ«كورونا»

مصدر بـ«الصحة» يوضح أسباب ارتفاع أعداد مصابي كورونا

الصور

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

image description

صلاة التراويح في الجامع الأزهر

الأكثر قراءة

مصدر بـ«الصحة» يوضح أسباب ارتفاع أعداد مصابي كورونا

نجيب ساويرس يعلن إصابة شقيقه ونجله بـ«كورونا»

«التعليم» تعلن وفاة 4 معلمين بفيروس كورونا

«الديهي» يطالب بمنع ظهور مبروك عطية بالفضائيات: «طريقته مستفزة»

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

شادية تكشف عن ممثل لم تتزوجه كان فتى أحلامها

حكاية أغنية سجّل منها عبد الوهاب أسطوانة واحدة لعبد الناصر

«الشيخ الفتوة».. أمين حسنين يحول حفله لمعركة «فتوات» بسبب نساء بولاق

«كان الذهب يتساقط من يده».. حكايات صعود وهبوط «سلامة حجازي»

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

«الصحة العالمية»: «كورونا» تشعل الحروب والأفارقة يدافعون عن حقوقهم

تطوير لاصقة جل تعزز التئام جروح مرضى السكرى

الدروس المستفادة من «سن الثلاثين»

خبير تغذية: رمضان وصفة سحرية لإنقاص الوزن

منوعات

النظام الغذائى الغنى بالألبان يُقلل مستويات السكر

علاج ضغط الدم المرتفع يقلل من مخاطر الإصابة بالخرف

الإمارات تطلق أول مسبار عربى لاستكشاف المريخ.. فى يوليو

حظر الاتحاد الأوروبى سجائر «المنثول» يدخل حيز التنفيذ

مقالات الرأي
ماجد حبته
صالح كامل
ثروت الخرباوي
الشخصية الإخوانية فى أدب نجيب محفوظ
د.مينا بديع عبدالملك
فرحة الإسكندرية برسامة أسقفها !!
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [1]
المزيد

الثقافة

«إبداعات قصصية» تتيح عددًا من إصداراتها إلكترونيًا للقراء

تحت الطبع.. رواية «مخطوط بطرسبورغ» عن دار الرافدين

«مصر المحروسة» تطلق مبادرة «رمضان فى زمن الكورونا»

«دار روايات» تُصدر مختارات للشاعرين «هربرت وآشبرى»