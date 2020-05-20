فايز بركات: الاهتمام بالنابغين يمهد لجيل من القيادات الشابة

أشاد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإيلاء أهمية قصوى لبناء قاعدة عريضة من النابغين علميًا من طلبة الجامعات، وذلك لصقل جيل من الكوادر الشابة يعزز من جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات، مؤكدًا أن مصر غنية بالنابغين علميا.وأوضح أن إعداد كوادر وقيادات مؤهلة سيوفر المزيد من الفرص للشباب الطموح والقادر على التغيير ومنحهم قيادة دفة السفينة بنجاح وتميز واستثمار للعنصر البشري، رأس مال الدولة، والاستفادة منه في تطوير الأداء الحكومي والارتقاء به إلى مصاف دول العالم المتقدم.وأكد أن الدولة تمر حاليًا بمرحلة التمكين للشباب، وهو ما يوفر المزيد من الفرص للشباب الطموح والقادر على التغيير، ولاحظنا عدد الشباب الذي تولوا مناصب قيادية خلال العامين الأخيرين، مشيرا إلى أن برامج إعداد القادة والنابغين بدأ يتبناها الآن معظم دول العالم.