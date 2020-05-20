مطار القاهرة يستقبل رحلة شحن تجارية قادمة من الصين

استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأربعاء، رحلة طائرة شركة مصر للطيران «بضائع» قادمة من الصين.وجرى اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان.وتواصل فرق الطب الوقائي بميناء القاهرة الجوي تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، إذ تعمل على تعقيم مخازن وساحة قبول الشحنات وساحة الفرز والاستلام والساحة الخارجية وصالات المناولة والشحن والتفريغ والحاويات بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي.وكان الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، قد أصدر توجهيات وتعليمات مشددة بضرورة إجراء عمليات تعقيم شاملة لطائرات الشحن الجوي فور عودة كل رحلة بضائع، بداية من قمرة القيادة ومنظومة التكييف والتهوية ودورات المياه ومخزن الطائرة، بالإضافة إلى جسم الطائرات من الخارج، بالإضافة إلى تعقيم الحاويات وجميع مشتملات الشحنات القادمة باستخدام مواد تعقيم وتطهير فعالة وآمنة.