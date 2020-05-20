رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 مايو 2020 الموافق 27 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

المدينة الجامعية ببنها تستقبل 299 عائدًا من الإمارات (فيديو)

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:11 ص
المدينة الجامعية
المدينة الجامعية ببنها
ياسمين عباس
طباعة
قال الدكتور جمال سوسة، المشرف العام على المدن الجامعية بجامعة بنها، إن المدن الجامعية بجامعة بنها عبارة عن 5 مدن تخدم 15 كلية، حيث هناك مدينة جامعية في منطقة شبرا تخدم كلية الهندسة، ومدينتان واحدة في طوخ والأخرى في مسطرد تخدمان كلية الطب البيطري والزراعة، ومدينتان في كفر سعد وبنها تخدمان باقي الكليات.

وأضاف الدكتور جمال سوسة، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الطلبة بالمدن الجامعية 2200 طالب، منوها بأنه تم الاهتمام بالمدينة الجامعية المتواجدة في كفر سعد ببنها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لاستقبال المصريين العائدين من دولة الإمارات لعزلهم والتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا المستجد.

وأشار المشرف العام على المدن الجامعية بجامعة بنها، إلى أن مدينة بنها تستقبل 299 شخصا من المصريين العائدين من الإمارات، وذلك اليوم الأربعاء في الساعة السادسة والنصف مساء، وتم عمل جميع أنواع الصيانة في المدن الجامعية.

وأوضح أنه لديهم بالمدينة الجامعية 100 غرفة مجهزة تمامًا لاستقبال أبنائنا من الخارج، إضافة إلى تجديد الدهانات بالكامل، وأعمال الصيانة والكهرباء، وتزويد سرعة شبكة الإنترنت والواي فاي.

موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة «شديدة الحرارة»

الفلك: تعذر رؤية هلال شوال يوم الرؤية الشرعية حسابيًا

شادية تكشف عن ممثل لم تتزوجه كان فتى أحلامها

طريقة الحصول على نتيجة تقييم الأبحاث عبر منصة إدمودو edmodo

الصور

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

image description

صلاة التراويح في الجامع الأزهر

الأكثر قراءة

مصدر بـ«الصحة» يوضح أسباب ارتفاع أعداد مصابي كورونا

نجيب ساويرس يعلن إصابة شقيقه ونجله بـ«كورونا»

«التعليم» تعلن وفاة 4 معلمين بفيروس كورونا

«الديهي» يطالب بمنع ظهور مبروك عطية بالفضائيات: «طريقته مستفزة»

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

شادية تكشف عن ممثل لم تتزوجه كان فتى أحلامها

حكاية أغنية سجّل منها عبد الوهاب أسطوانة واحدة لعبد الناصر

«الشيخ الفتوة».. أمين حسنين يحول حفله لمعركة «فتوات» بسبب نساء بولاق

«كان الذهب يتساقط من يده».. حكايات صعود وهبوط «سلامة حجازي»

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

«الصحة العالمية»: «كورونا» تشعل الحروب والأفارقة يدافعون عن حقوقهم

تطوير لاصقة جل تعزز التئام جروح مرضى السكرى

الدروس المستفادة من «سن الثلاثين»

خبير تغذية: رمضان وصفة سحرية لإنقاص الوزن

منوعات

النظام الغذائى الغنى بالألبان يُقلل مستويات السكر

علاج ضغط الدم المرتفع يقلل من مخاطر الإصابة بالخرف

الإمارات تطلق أول مسبار عربى لاستكشاف المريخ.. فى يوليو

حظر الاتحاد الأوروبى سجائر «المنثول» يدخل حيز التنفيذ

مقالات الرأي
ماجد حبته
صالح كامل
ثروت الخرباوي
الشخصية الإخوانية فى أدب نجيب محفوظ
د.مينا بديع عبدالملك
فرحة الإسكندرية برسامة أسقفها !!
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [1]
المزيد

الثقافة

«إبداعات قصصية» تتيح عددًا من إصداراتها إلكترونيًا للقراء

تحت الطبع.. رواية «مخطوط بطرسبورغ» عن دار الرافدين

«مصر المحروسة» تطلق مبادرة «رمضان فى زمن الكورونا»

«دار روايات» تُصدر مختارات للشاعرين «هربرت وآشبرى»