المدينة الجامعية ببنها تستقبل 299 عائدًا من الإمارات (فيديو)

قال الدكتور جمال سوسة، المشرف العام على المدن الجامعية بجامعة بنها، إن المدن الجامعية بجامعة بنها عبارة عن 5 مدن تخدم 15 كلية، حيث هناك مدينة جامعية في منطقة شبرا تخدم كلية الهندسة، ومدينتان واحدة في طوخ والأخرى في مسطرد تخدمان كلية الطب البيطري والزراعة، ومدينتان في كفر سعد وبنها تخدمان باقي الكليات.وأضاف الدكتور جمال سوسة، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الطلبة بالمدن الجامعية 2200 طالب، منوها بأنه تم الاهتمام بالمدينة الجامعية المتواجدة في كفر سعد ببنها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لاستقبال المصريين العائدين من دولة الإمارات لعزلهم والتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا المستجد.وأشار المشرف العام على المدن الجامعية بجامعة بنها، إلى أن مدينة بنها تستقبل 299 شخصا من المصريين العائدين من الإمارات، وذلك اليوم الأربعاء في الساعة السادسة والنصف مساء، وتم عمل جميع أنواع الصيانة في المدن الجامعية.وأوضح أنه لديهم بالمدينة الجامعية 100 غرفة مجهزة تمامًا لاستقبال أبنائنا من الخارج، إضافة إلى تجديد الدهانات بالكامل، وأعمال الصيانة والكهرباء، وتزويد سرعة شبكة الإنترنت والواي فاي.