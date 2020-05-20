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الأربعاء 20 مايو 2020 الموافق 27 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق 8 منشآت طبية بـ4 مراكز في المنوفية

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:10 ص
غلق
غلق
ولاء القاضى
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وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على غلق 4 مراكز للعلاج الطبيعى ومعمل للتحليل الطبية بمركزى شبين الكوم وبركة السبع.

كما وافق على غلق 2 عيادة طبية بناحية الفرعونية وعزبة كرم دلهمو مركز أشمون، وكذا غلق عيادة أسنان بمركز قويسنا لمخالفتهم للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة، مشددًا علي عدم تشغيل المنشأة إلا بعد التأكد من تلافي السلبيات والمخالفات المسببة للغلق.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية بمرور إدارة العلاج الحر على المنشآت الطبية، حيث تلاحظ إدارة المنشآت دون ترخيص ووجود مواد كيميائية منتهية الصلاحية وعدم وجود عقد نفايات للتخلص الأمن من النفايات الطبية الخطرة.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

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