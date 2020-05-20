المصريين الأفارقة: الدولة حققت طفرة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة

نظمت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة EABA برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، مؤتمرًا موسعًا عبر تقنية «فيديو كونفرانس» تحت عنوان «سبل دعم استدامة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل وبعد جائحة كورونا».شارك في المؤتمر نخبة من كبار المتحدثين والمتحدثات من أصحاب الخبرات المتنوعة والمميزة لتغطية جميع جوانب ومدخلات هذا المجال محليًا وإفريقيًا.وأكد الدكتور يسري الشرقاوي في كلمته أن الجمعية تثمن دور القيادة السياسية في مقدمتها الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه لكل ما يتعلق بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ شاهد الجميع علي مدار السنوات الخمس الماضية كيف دعمت الدولة هذا القطاع عبر مبادرة البنك المركزي بـ200 مليار جنيه.وأضاف: «قادت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة الحالية، هذا القطاع إلى موقع ومكان جديدين ووضعتنا علي الطريق الذي يضمن استمراريته، وساهم في خلق كثير من فرص العمل مع وضع أسس التطوير المستمر بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجين والعمل الدؤوب على التوسع في الخدمات غير المصرفية، الأمر الذي أحدث طفرة حقيقية في هذا القطاع الذي يمثل 95% من حجم القطاعات الاقتصادية المحلية في مصر ويعمل فيه ما لا يقل عن 20 مليون عامل ومهني وإداري وصاحب عمل».وتابع: «تكتمل الجهود في إطار الإصلاحات التشريعية بالانتهاء من قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والذي يحمل نقلة أساسية ونوعية في الحوافز والضوابط والوضوح لضمان تسهيل واستدامة تطوير القطاع».بدورها، أشارت الدكتورة أماني مصطفي، نائب رئيس الجمعية، إلى أن الخطط الاستراتيجية المحكمة التي وضعتها الدولة ممثلة في الاستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ٢٠١٨ - ٢٠٢٢ والتي تنفذها وزارة الصناعة حاليا بجودة فائقة في جميع المدخلات سوف تساهم في الحفاظ على مستوى الأداء والتوسع في حل العديد من المشكلات داخل هذا القطاع الهام والمحوري والذي يعد ظهيرًا أساسيًا للاقتصاد المصري».