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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بسبب كورونا.. مذيعة تعتنى بطفلها على الهواء مباشرةً

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:07 ص
مذيعة تعتني بطفلها
مذيعة تعتني بطفلها
منار أحمد
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد مثير للجدل، لمذيعة شبكة MSNBC، ستيفاني رول، خلال الساعات الماضية، وذلك أثناء وجودها في بث مباشر وعلى يدها ابنها.

وفي لافتة أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، فقد نشر الفيديو مشاهد من كواليس إطلالتها على الهواء في بيتها، بسبب ما فرضه فيروس كورونا من الحجر الصحي والبقاء في المنزل.

وتظهر المرأة العاملة في المقطع والبالغة من العمر 44 عامًا، تعتني بابنها ريس 11 عامًا أثناء نومه في حضنها خلال تصوير فقرتها التليفزيونية.

وعلى الرغم من أن الصغير لا يظهر عبر شاشة التليفزيون، إلا أنه وبمجرد تغيير زاوية التصوير، يظهر الصغير مختفيا تحت كادر الكاميرا، بحيث لا تلتقطه العدسة، ويبدو جالسًا في هدوء سهل المهمة نسبيًا على الأم.

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