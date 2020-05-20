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الأربعاء 20 مايو 2020 الموافق 27 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا في روسيا تتجاوز 300 ألف

الأربعاء 20/مايو/2020 - 09:55 ص
كورونا
كورونا
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أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد تسجيل 8764 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى 308 آلاف و705 إصابات.

وذكر بيان للمركز الروسي، اليوم الأربعاء، أن الإصابات الجديدة سُجلت في 85 منطقة وإقليمًا روسيًا، مشيرًا إلى تسجيل 2699 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة الروسية (موسكو).

وأضاف البيان أن 9262 شخصًا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل إجمالي الذين تعافوا من الفيروس التاجي إلى 85 ألفا و392 شخصا.. موضحا أنه تم تسجيل 135 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي الوفيات 2972 شخصًا.

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