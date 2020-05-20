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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«كمال» يكشف خطة التموين لتوفير الخبز المدعم خلال عيد الفطر

الأربعاء 20/مايو/2020 - 08:02 ص
أحمد كمال
أحمد كمال
نرمين محمود الدهان
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كشف أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أن وزارة التموين وضعت خطة موسعة لتوفير الخبز البلدي المدعم للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وقال في تصريح خاص للدستور، إن الدكتور علي المصيلحى وزير التموين، أعطى تعليماته لشركة تطبيقات الكروت الذكية (سمارت) بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز عن أيام 25-24-23 مايو 2020 مقدما طبقا لمتوسط المبيعات اليومية لأخر يوم عمل مخابز، وصرف المطاحن كميات الدقيق طبقا للكميات المشحونة لها على النظام من الدقيق التمويني 82% للعمل خلال فترة أيام عيد الفطر المبارك، بالإضافة لتوافر رصيد استراتيجي بكل مخبز بما يعادل حصة يومين لضمان توافر الخبز البلدي المدعم خلال أيام عيد الفطر.

وأوضح أن سيتم إعادة مواعيد إنتاج الخبز بالمخابز البلدية إلى ما كانت عليه قبل شهر رمضان، والمتابعة والمرور والتفتيش على المخابز لضمان قيام أصحابها أو المسئولين عنها بإنتاج الخبز المدعم بالمواصفات والأوزان والأسعار القانونية المقررة، والتأكد من قيام المطاحن بالقطاعين العام والخاص بتوفير الدقيق استخراج 82% للمخابز والمستودعات على كافة محافظات الجمهورية بصفة منتظمة قبل بداية عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى تكليف عدد من الحملات التموينية اليومية لمتابعة استقرار الحالة التموينية والمتابعة والرقابة على توافر رغيف الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية خلال أيام العيد.

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