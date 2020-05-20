تايلاند تسجل إصابة واحدة بفيروس كورونا ولا وفيات

أكدت تايلاند اليوم الأربعاء ظهور حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الإجمالي إلى 3034 ولم تسجل البلاد أي وفيات أخرى جراء الفيروس.وقال تاويسين ويسانويوثين المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة "كوفيد-19"، إن الإصابة الجديدة لمواطن تايلاندي عاد إلى البلاد من البحرين وتم اكتشاف إصابته خلال تواجده في الحجر الصحي.واستقر العدد الإجمالي للوفيات في تايلاند جراء الإصابة بالفيروس عند 56 حالة كما تعافى 2888 مريضًا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.