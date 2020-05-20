تنزانيا ترفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية

رفعت هيئة الطيران المدني التنزاني جميع القيود المفروضة على رحلات الركاب العاملة في البلاد.وذكرت الهيئة أن الخطوة تأتي بعد انخفاض حالات الإصابة بفيروس "كورونا المستجد".وأعلنت وزارة الصحة التنزانية عن أن المسافرين الدوليين القادمين سيتم فحصهم للكشف عن أعراض فيروس "كورونا" عند نقاط الدخول قبل منحهم حق الدخول.يذكر أن قطاع السياحة هو ثاني أكبر قطاع توظيف في تنزانيا بعد الزراعة وقد تضرر بشدة من جائحة فيروس "كورونا المستجد".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.