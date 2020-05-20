النظام الغذائى الغنى بالألبان يُقلل مستويات السكر

كشف باحثون أمريكيون عن أن تناول وجبتين يوميًا، على الأقل، من النظام الغذائي الغني بالألبان مرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بمرض السكر وضغط الدم المرتفع، بالإضافة إلى تقليل مجموعة من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (متلازمة التمثيل الغذائي).وقد اشتملت منتجات الألبان- بحسب دراسة- على الحليب ومشروبات الزبادي والجبن والأطباق المحضرة من منتجات الألبان، وتم تصنيفها على أنها كاملة أو منخفضة الدهون، وتم تقييم الزبدة والقشدة بشكل منفصل لأنه لا يتم تناولها بشكل شائع في بعض البلدان التي تمت دراستها.وأشارت النتائج التي تم التوصل إليها، ونشرت في عدد مايو من مجلة "أبحاث السكر"، إلى أن الارتباطات التي تمت ملاحظتها كانت أقوى بالنسبة لمنتجات الألبان كاملة الدسم.واعتمد الباحثون في كلية الطب جامعة "نيويورك" الأمريكية، في هذه الدراسة على آلية دراسية أجريت على ما يقرب من 113,000 شخص تراوحت أعمارهم ما بين 35 إلى 70 عامًا من 21 دولة، بما في ذلك الهند، وقد تم تقييم المدخول الغذائي المعتاد على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية عن طريق استبيانات تكرار الغذاء.وكانت البيانات عن جميع المكونات لمتلازمة التمثيل الغذائي متاحة لحوالي 113000 شخص من ضغط الدم ومحيط الخصر ومستويات منخفضة من الكوليسترول عالي الكثافة. دهون الدم وجلوكوز الدم الصائم.