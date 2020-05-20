كوريا الجنوبية تكثف جهودها لإنعاش الاقتصاد

قال وزير مالية كوريا الجنوبية هونج نام-كي، اليوم الأربعاء، إن كوريا الجنوبية ستكثف جهودها من أجل إنعاش الاقتصاد بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مع عودة البلاد إلى أنشطتها الطبيعية.ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن هونج قوله، فى اجتماع مع الوزراء المعنيين بالاقتصاد مع إعادة فتح المدارس، إن الحكومة ستعزز الإجراءات لمساعدة اقتصاد البلاد على التعافي من كورونا بوتيرة أسرع من الدول الأخرى.وعلى عكس الدول الأخرى، لم تطبق كوريا الجنوبية إجراءات الإغلاق لمكافحة الفيروس، وبدلا من ذلك، طبقت مبادئ توجيهية صارمة للتباعد الاجتماعي، إلى جانب الاختبارات الشاملة.وفي الأسبوع الماضي، قالت الحكومة إنها تهدف إلى خلق 1.56 مليون وظيفة في القطاع العام، حيث عانى الاقتصاد الوطني من أكبر خسارة في الوظائف منذ 21 عاما بسبب كورونا.ولم يتم فتح حوالي مليون وظيفة في القطاع العام بسبب قواعد التباعد الاجتماعي، لكن الحكومة ستفتح قريبا مثل هذه الوظائف عن طريق تخفيف بعض القواعد. كما ستشجع الشركات العامة على خلق حوالي 550 ألف فرصة عمل للشباب.وسيتم الإعلان عن ميزانية إضافية ثالثة في أوائل الشهر المقبل لتقليل التداعيات الاقتصادية من الوباء.وقال الوزير هونج إن الميزانية الإضافية الثالثة ستشمل 3.5 تريليون وون (2.8 مليار دولار أمريكي) لخلق حوالي 550 ألف وظيفة في الشركات العامة.ووعدت كوريا الجنوبية بتقديم حزم إغاثة بقيمة 240 تريليون وون لتخفيف التداعيات الاقتصادية للفيروس.وانكمش اقتصاد البلاد بنسبة 1.4% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام الجاري، مسجلا أكبر انكماش فصلي منذ الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2008.