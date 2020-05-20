رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 مايو 2020 الموافق 27 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تكثف جهودها لإنعاش الاقتصاد

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:45 ص
وزير مالية كوريا
وزير مالية كوريا الجنوبية
أ ش أ
طباعة
قال وزير مالية كوريا الجنوبية هونج نام-كي، اليوم الأربعاء، إن كوريا الجنوبية ستكثف جهودها من أجل إنعاش الاقتصاد بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مع عودة البلاد إلى أنشطتها الطبيعية.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن هونج قوله، فى اجتماع مع الوزراء المعنيين بالاقتصاد مع إعادة فتح المدارس، إن الحكومة ستعزز الإجراءات لمساعدة اقتصاد البلاد على التعافي من كورونا بوتيرة أسرع من الدول الأخرى.

وعلى عكس الدول الأخرى، لم تطبق كوريا الجنوبية إجراءات الإغلاق لمكافحة الفيروس، وبدلا من ذلك، طبقت مبادئ توجيهية صارمة للتباعد الاجتماعي، إلى جانب الاختبارات الشاملة.

وفي الأسبوع الماضي، قالت الحكومة إنها تهدف إلى خلق 1.56 مليون وظيفة في القطاع العام، حيث عانى الاقتصاد الوطني من أكبر خسارة في الوظائف منذ 21 عاما بسبب كورونا.

ولم يتم فتح حوالي مليون وظيفة في القطاع العام بسبب قواعد التباعد الاجتماعي، لكن الحكومة ستفتح قريبا مثل هذه الوظائف عن طريق تخفيف بعض القواعد. كما ستشجع الشركات العامة على خلق حوالي 550 ألف فرصة عمل للشباب.وسيتم الإعلان عن ميزانية إضافية ثالثة في أوائل الشهر المقبل لتقليل التداعيات الاقتصادية من الوباء.

وقال الوزير هونج إن الميزانية الإضافية الثالثة ستشمل 3.5 تريليون وون (2.8 مليار دولار أمريكي) لخلق حوالي 550 ألف وظيفة في الشركات العامة.

ووعدت كوريا الجنوبية بتقديم حزم إغاثة بقيمة 240 تريليون وون لتخفيف التداعيات الاقتصادية للفيروس.

وانكمش اقتصاد البلاد بنسبة 1.4% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام الجاري، مسجلا أكبر انكماش فصلي منذ الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2008.

موضوعات متعلقة

خبير بلجيكي يكشف موعد إنتاج لقاح كورونا

نجيب ساويرس يعلن إصابة شقيقه ونجله بـ«كورونا»

الإسماعيلية تعزل عمارة في حي «الخامسة»

الصحة: 14 وفاة و720 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

image description

صلاة التراويح في الجامع الأزهر

الأكثر قراءة

مصدر بـ«الصحة» يوضح أسباب ارتفاع أعداد مصابي كورونا

نجيب ساويرس يعلن إصابة شقيقه ونجله بـ«كورونا»

«التعليم» تعلن وفاة 4 معلمين بفيروس كورونا

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة «شديدة الحرارة»

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

شادية تكشف عن ممثل لم تتزوجه كان فتى أحلامها

حكاية أغنية سجّل منها عبد الوهاب أسطوانة واحدة لعبد الناصر

«الشيخ الفتوة».. أمين حسنين يحول حفله لمعركة «فتوات» بسبب نساء بولاق

«كان الذهب يتساقط من يده».. حكايات صعود وهبوط «سلامة حجازي»

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

الدروس المستفادة من «سن الثلاثين»

خبير تغذية: رمضان وصفة سحرية لإنقاص الوزن

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

منوعات

النظام الغذائى الغنى بالألبان يُقلل مستويات السكر

علاج ضغط الدم المرتفع يقلل من مخاطر الإصابة بالخرف

الإمارات تطلق أول مسبار عربى لاستكشاف المريخ.. فى يوليو

حظر الاتحاد الأوروبى لسجائر «المنثول» يدخل حيز التنفيذ

مقالات الرأي
ماجد حبته
صالح كامل
ثروت الخرباوي
الشخصية الإخوانية فى أدب نجيب محفوظ
د.مينا بديع عبدالملك
فرحة الإسكندرية برسامة أسقفها !!
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [1]
المزيد

الثقافة

تحت الطبع.. رواية «مخطوط بطرسبورغ» عن دار الرافدين

«مصر المحروسة» تطلق مبادرة «رمضان فى زمن الكورونا»

«دار روايات» تُصدر مختارات للشاعرين «هربرت وآشبرى»

مناقشة أونلاين مع المخرج أبوبكر شوقى عبر «جوجل زوم»