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الأربعاء 20 مايو 2020 الموافق 27 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بولندا تسجل 383 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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قالت وزارة الصحة البولندية إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع ليصل إلى 19286 بتسجيل 383 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء البولندية، أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 948، مشيرة إلى أن 7903 أشخاص تعافوا من المرض.

كانت أول حالة إصابة بالفيروس التاجي المستجد رُصدت في بولندا في 4 مارس الماضي قبل أن تفرض الدولة قيودا في أيام قليلة.

وبحلول يوم 20 مارس أعلنت الحكومة البولندية حالة وباء على مستوى الدولة وفرضت عزلا عاما من 24 مارس.

وفي يوم 31 مارس فرضت قيودا أشد على حركة المواطنين قبل أن تخفف بعض هذه القيود يوم 20 أبريل.

وأعادت بولندا في الرابع من الشهر الجاري فتح مراكز التسوق والفنادق في إطار توجه الدولة لتخفيف قيود العزل العام.

وتؤدي السلالة الأحدث من فيروس كورونا إلى الإصابة بمرض (كوفيد-19). ومن ضمن أعراضه الحمى والكحة وعسر في التنفس وألم في العضلات والشعور بالتعب.

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