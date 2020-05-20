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الأربعاء 20 مايو 2020 الموافق 27 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موريتانيا: إغلاق مدينة شرقى البلاد بسبب كورونا

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:35 ص
إغلاق مدينة
إغلاق مدينة
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أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية عن إغلاق مدينة كيفة الواقعة شرقي البلاد، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة- في بيان بثته الإذاعة الموريتانية اليوم الأربعاء- أن مدينة كيفة الواقعة على بعد 600 كم شرقي نواكشوط حيز مغلق حتى إشعار آخر، نتيجة لاكتشاف 19 حالة إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) فيها خلال الأيام الأخيرة.

وأكد البيان الذي وقعه وزير الداخلية، الدكتور محمد سالم ولد مرزوق، أن السلطات العمومية ستعمل على اتخاذ كل التدابير والإجراءات الضرورية لتنفيذ عملية الإغلاق مع مراعاة ما قد يترتب على هذه الوضعية الخاصة، وحث سكانها على التعاطي الإيجابي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، حفاظًا على سلامة الجميع في هذا الظرف الاستثنائي.

يشار إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ منذ مارس الماضي 131 حالة، تعافى منها 6 وتوفي 4 ويواصل 121 مصابًا علاجهم في المستشفيات.

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