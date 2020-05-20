رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 مايو 2020 الموافق 27 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تحت الطبع.. رواية «مخطوط بطرسبورغ» عن دار الرافدين

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:17 ص
جان دوست
جان دوست
نضال ممدوح
طباعة
تصدر قريبًا عن دار الرافدين للنشر والتوزيع٬ أحدث كتابات الروائي السوري الكردي٬ جان دوست بعنوان "مخطوط بطرسبورغ".

ومن أجواء الرواية نقرأ:
سمع المترجم أوغست قصصًا كثيرة.... وهو جالس يتفيأ أغصاني أو خارج المسجد في الخانات أوعلى الشاطئ قريبًا من المرفأ حيث تعلو أعلام دول كثيرة سفنًا عظيمة تروح وتجيء. لم يكن في الأصل مغرمًا بالمعتوه نابليون كما ظل يصفه لسنوات طويلة. كان بعكس أبيه وكثير من البولونيين الذين رأوا في نابليون والجيش الفرنسي سندًا لبولونيا الحرة. تعززت في يافا رؤيته السلبية إلى نابليون والجيش الفرنسي والحروب بشكل عام.

مرت سنوات عديدة، وحان وقت رحيل البولوني عن يافا. وذات فجر رأيته يدخل المسجد لوحده. اقترب مني بخشوع وقطف زهرات كثيرة. مسح أوراقي الخضراء اللامعة وفرك إحداها بحنان، شمها بعمق ثم غادر دون أن يقول شيئًا. لم أره بعد ذلك. سمعت من أحاديث أحد أصدقائه أنه غادر مع زوجته إبان حكم المصريين إلى مدينة سالونيك في اليونان التي كانت تحارب في سبيل نيل استقلالها من العثمانيين، ليواصل عمله مع الروس ترجمانًا في قنصليتهم هناك.

لقد عاد أوغست من يافا في نهاية المطاف محملًا ببرتقالة قطفها من أغصاني للذكرى، وفضلًا عن تلك البرتقالة اللامعة، عاد محملًا بقناعةٍ راسخة في ذهنه أكثر رسوخًا من جذوري الضاربة عميقًا في تربة المسجد، بقيت تلك القناعة معه إلى نهاية العمر: إن من يظلم بريئًا هناك لا يمكن أن ينتصر لمظلوم هنا.

يشار إلى أن "دوست" سبق وصدر له روايات: ميرنامة 2011، ومهابا 2014، ودم على المئذنة 2014، وعشيق المترجم 2014، ومارتين السعيد 2015، ونواقيس روما 2016، وثلاث خطوات إلى المشنقة 2017.

موضوعات متعلقة

الصحة: 14 وفاة و720 إصابة جديدة بكورونا

شادية تكشف عن ممثل لم تتزوجه كان فتى أحلامها

الفلك: تعذر رؤية هلال شوال يوم الرؤية الشرعية حسابيًا

نجيب ساويرس يعلن إصابة شقيقه ونجله بـ«كورونا»

الصور

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

image description

صلاة التراويح في الجامع الأزهر

الأكثر قراءة

مصدر بـ«الصحة» يوضح أسباب ارتفاع أعداد مصابي كورونا

نجيب ساويرس يعلن إصابة شقيقه ونجله بـ«كورونا»

«التعليم» تعلن وفاة 4 معلمين بفيروس كورونا

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة «شديدة الحرارة»

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

شادية تكشف عن ممثل لم تتزوجه كان فتى أحلامها

حكاية أغنية سجّل منها عبد الوهاب أسطوانة واحدة لعبد الناصر

«الشيخ الفتوة».. أمين حسنين يحول حفله لمعركة «فتوات» بسبب نساء بولاق

«كان الذهب يتساقط من يده».. حكايات صعود وهبوط «سلامة حجازي»

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

الدروس المستفادة من «سن الثلاثين»

خبير تغذية: رمضان وصفة سحرية لإنقاص الوزن

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

منوعات

النظام الغذائى الغنى بالألبان يُقلل مستويات السكر

علاج ضغط الدم المرتفع يقلل من مخاطر الإصابة بالخرف

الإمارات تطلق أول مسبار عربى لاستكشاف المريخ.. فى يوليو

حظر الاتحاد الأوروبى لسجائر «المنثول» يدخل حيز التنفيذ

مقالات الرأي
ماجد حبته
صالح كامل
ثروت الخرباوي
الشخصية الإخوانية فى أدب نجيب محفوظ
د.مينا بديع عبدالملك
فرحة الإسكندرية برسامة أسقفها !!
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [1]
المزيد

الثقافة

تحت الطبع.. رواية «مخطوط بطرسبورغ» عن دار الرافدين

«مصر المحروسة» تطلق مبادرة «رمضان فى زمن الكورونا»

«دار روايات» تُصدر مختارات للشاعرين «هربرت وآشبرى»

مناقشة أونلاين مع المخرج أبوبكر شوقى عبر «جوجل زوم»