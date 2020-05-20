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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«مصر المحروسة» تطلق مبادرة «رمضان فى زمن الكورونا»

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:04 ص
مجلة مصر المحروسة
مجلة مصر المحروسة
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أطلقت مجلة "مصر المحروسة" الإلكترونية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض وبرئاسة تحرير الدكتورة هويدا صالح، مبادرة جديدة بعنوان "رمضان في زمن الكورونا".

وتأتى المبادرة تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتدعو كل فناني ومثقفي وشعراء وأدباء مصر، لكتابة رسائل قصيرة توعوية بأسلوب منفرد.

يأتي ذلك إيمانا من المجلة بدور المثقفين والمبدعين في زيادة الوعي لدى الشعب المصري العظيم، وكذلك لحثهم على تنفيذ التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس الذي تحاول كافة دول العالم إيجاد سبل لمكافحته بعد أن بات يهدد حياة واقتصاد العالم بأثره.

وشارك بالمبادرة أكثر من ٢٠٠ فنان ومثقف، وقاموا بتوجيه رسالتهم التوعوية ومشاركتها على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي منهم الدكتور مصطفى جاد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، الفنان والناقد عز الدين نجيب، التشكيلي الدكتور محمد إسحاق عميد كلية التربية الفنية الأسبق، والباحث محمد أمين عبد الصمد، والشاعر أحمد الجعفري، والشاعر الجزائري عبد الرحمن بوزريه، الباحث والفنان التشكيلي ماجد الراهب، الشاعر والمترجم عاطف عبد المجيد، الكاتب المسرحي العراقي الدكتور عبد المحسن علوان، الكاتب المسرحي الدكتور سيد علي، الباحثة والروائية فايزة حلمي، الشاعرة ابتسام أبو سعده، باحثة المسرح وفنون الأداء د. مروة مهدي عبيدو، المحلل السياسي محمد صلاح غازي، والأكاديمي محمد الشافعي، التشكيلي عصام درويش،الكاتب الصحفي أحمد الغر، الشاعر احمد الشهاوي، الكاتب والروائي ميسرة صلاح الدين، الممثل محمد حسنى، الكاتب الصحفي الفلسطيني تحسين يقين، المخرج المسرحي إيميل شوقي، الشاعر عمرو الغزالي، والإعلامية الليبية فاطمة الغندور، المخرج محمد طايع، الناقد محمد الروبي، والكاتب أحمد خميس، الناقد ناصر العزبي، الشاعر محمد بهجت، الشاعر اشرف ابو جليل، الشاعرة صفاء البيلي، الكاتب المسرحي محمد ناصف، الروائي طارق الطيب، الكاتبة د.نانسي إبراهيم، الشاعر مسعود شومان، الدكتور سميح شعلان عميد المعهد العالي للفنون الشعبية الأسبق، الشاعر حسين القباحي، المخرج والأكاديمي محمد جمال الدين، الصحفي ياسر عبد الحميد، التشكيلية مي فاروق.

يشار إلى أن مجلة "مصر المحروسة" هى إحدى إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية، وهي مجلة إلكترونية تعني بنشر الآداب والفنون والثقافة الوطنية بجميع أشكالها، وقد أطلقت المجلة مبادرة "ربيعك في بيتك" بمناسبة شم النسيم خلال أبريل الماضي، ولاقت دعم أكثر من 50 مشاركا بالمبادرة في أقل من 24 ساعة من الفنانين المصريين في ضوء ما يمر به العالم ووطننا الحبيب من أزمة عارضة.

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