رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 مايو 2020 الموافق 27 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«دار روايات» تصدر مختارات للشاعرين «هربرت وآشبرى»

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:01 ص
هربرت وآشبرى
هربرت وآشبرى
أ ش أ
طباعة
تفتح "دار روايات" الإمارتية للمرة الأولى أمام القارئ العربي عوالم اثنين من كبار الشعر الغربي والعالمي، حيث تقدم الترجمة العربية الأولى لقصائد مختارة من أعمال الشاعرين البولندي زبيغنيف هربرت، والأمريكي جون آشبري.

وتنفرد الدار في اختيارها لأعمال الشاعرين إذ على امتداد قرن من الزمن لم يقدم هذين الشاعرين إلى المكتبة العربية سوى بنصوص متفردة نشرتها مجلات متخصصة وملاحق ثقافية لصحف عربية.

وتضع "دار روايات"، كتاب "أشعار زبيغنيف هربرت"، لتمنح القارئ العربي فرصة الاطلاع على تجربة شعرية كبيرة رشحت مرات عديدة لنيل جائزة نوبل للأدب، ونالت جائزة الدولة النمساوية للأدب الأوروبي، وترجمة أعماله إلى 38 لغة لم تكن العربية من بينها قبل أن تبادر "روايات" بذلك.

وعلى الجهة الأخرى تنشر "دار روايات".. "صورة ذاتية في مرآة محدبة وقصائد أخرى"، للشاعر الأمريكي جون آشبري، لتلفت النظر إلى تجربة شعرية عالمية توجت مسيرتها بالعديد من الجوائز كان أبرزها جائزة بوليتزر عن فئة الشعر.

ترافق الدار قراءها إلى هذه العوالم الشعرية، وتتيح إمكانية الحصول على هذه المؤلفات من خلال الموقع الإلكتروني وتتوفر خدمة التوصيل بشكل مجاني داخل الإمارات ودول الخليج العربي حيث تأتي هذه المبادرة من مجموعة "كلمات" تشجيعا للقراءة في هذه الفترة.

وتقدّم الدار ديوان ""أشعار زبيغنيف هربرت"، في طبعة تتألف من 427 صفحة، سيتعرف خلالها القارئ على مختارات شاملة ومتنوعة جمعها وترجمها الأديب والشاعر العراقي هاتف جنابي، تروي البلاغة اللفظية والجماليات التي تكتنف النصّ، وتُعرّف برمزية الكلمات وشعرية القصائد التي اشتهر بها هربرت والتي امتازت بكونها معارضة للتيارات السياسية التي سادت خلال خمسينيات القرن الماضي في بلاده، ومشبعة بالخصوصية والفرادة.

يضم الكتاب الذي احتل مكانة في قائمة الكتب الأكثر مبيعًا لدار روايات في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته ألـ 38، العديد من القصائد أبرزها: "لا يملك أجنحة"، "يضرب الهواء"، "ليسقط فورًا"، "يحلّق بعلو ثلاثة أشبار"، فقط يده اليمنى"، "الشاعرُ شاعرٌ"، "ذات ريش"، وغيرها.

وترجم ديوان "صورة ذاتية في مرآة محدبة وقصائد أخرى"، للشاعر الأمريكي جون آشبري، الشاعر السعودي غسان الخنيزي، وجاء الديوان في 209 صفحة. وهو ديوان صدر في العام 1975 واعتبره النقاد نقلة جديدة في الشعر المكتوب باللغة الإنجليزية، لما تمتلكه قصائد آشبري من شاعرية وقدرة تتفتّح على الكثير من المعاني وتسبر أغوار العديد من مناطق الوعي في النفس البشرية، وتضيء على مساحات واسعة لم يتم اكتشافها في الشعر الأمريكي.

واستطاع الديوان أن يحصد العديد من الجوائز الشعر الأمريكي أهمها: جائزة الكتاب الوطني، والجائزة الوطنية لحلقة النقّاد، فيما اعتبره الكثير من المثقفين والمتخصصين واحدًا من أهم المجموعات الشّعرية الأمريكيّة المنشورة خلال الخمسين عامًا الماضية، حيث كتب عنه لونغدن هامر، رئيس قسم اللغة الإنجليزية في جامعة ييل "لا قامَة تلوح في أفق الشّعر الأمريكيّ خلال الخمسين عامًا المنصرمة أكبر من آشبري... ولم يمتلك شاعر أمريكيّ قط ما امتلكه من تنوّع وثراء لغويّ، لا والت ويتمان، ولا حتى عزرا باوند".

يضم الديوان مجموعة من القصائد منها: "هذه الغرفة"، "تاريخ حياتي"، "شغب الطيور"، وغيرها.

موضوعات متعلقة

«التعليم» تعلن وفاة 4 معلمين بفيروس كورونا

مصدر بـ«الصحة» يوضح أسباب ارتفاع أعداد مصابي كورونا

الفلك: تعذر رؤية هلال شوال يوم الرؤية الشرعية حسابيًا

لأول مرة.. تغريم سائق ميكروباص 500 جنيه لعدم ارتدائه كمامة

الصور

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

image description

صلاة التراويح في الجامع الأزهر

الأكثر قراءة

مصدر بـ«الصحة» يوضح أسباب ارتفاع أعداد مصابي كورونا

نجيب ساويرس يعلن إصابة شقيقه ونجله بـ«كورونا»

«التعليم» تعلن وفاة 4 معلمين بفيروس كورونا

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة «شديدة الحرارة»

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

شادية تكشف عن ممثل لم تتزوجه كان فتى أحلامها

حكاية أغنية سجّل منها عبد الوهاب أسطوانة واحدة لعبد الناصر

«الشيخ الفتوة».. أمين حسنين يحول حفله لمعركة «فتوات» بسبب نساء بولاق

«كان الذهب يتساقط من يده».. حكايات صعود وهبوط «سلامة حجازي»

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

الدروس المستفادة من «سن الثلاثين»

خبير تغذية: رمضان وصفة سحرية لإنقاص الوزن

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

منوعات

الإمارات تطلق أول مسبار عربى لاستكشاف المريخ.. فى يوليو

حظر الاتحاد الأوروبى لسجائر «المنثول» يدخل حيز التنفيذ

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 20-5-2020 فى محافظات مصر

«ابن عربى» المغربية تعود بأغنية «بح بالغرام» بعد غياب سنتين

مقالات الرأي
ماجد حبته
صالح كامل
ثروت الخرباوي
الشخصية الإخوانية فى أدب نجيب محفوظ
د.مينا بديع عبدالملك
فرحة الإسكندرية برسامة أسقفها !!
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [1]
المزيد

الثقافة

«مصر المحروسة» تطلق مبادرة «رمضان فى زمن الكورونا»

«دار روايات» تصدر مختارات للشاعرين «هربرت وآشبرى»

مناقشة أونلاين مع المخرج أبوبكر شوقى عبر «جوجل زوم»

انطلاق أولى فعاليات منتدى «الثقافة تنتصر للعالم».. غدا