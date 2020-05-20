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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مناقشة أونلاين مع المخرج أبوبكر شوقى عبر «جوجل زوم»

الأربعاء 20/مايو/2020 - 06:43 ص
المخرج أبوبكر شوقى
المخرج أبوبكر شوقى
نضال ممدوح
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يُنظم مركز باب شرق للثقافة السينمائية بالإسكندرية٬ بالتعاون مع مركز جوته الثقافي٬ في التاسعة من مساء غدًا الخميس٬ مناقشة أون لاين مع مخرج فيلم "يوم الدين" أبو بكر شوقي٬ ويدير النقاش المخرج مروان عمارة، هذا وتعقد المناقشة عبر برنامج "جوجل زوم".

يذكر أن أبو بكر شوقي كاتب ومخرج مصري نمساوي تم اختيار فيلمه "يوم الدين" للمشاركة في مهرجان كان السينمائي 2018 والتنافس على السعفة الذهبية.

وحصل الفيلم أيضًا على جائزة فرانسوا تشاليه وكان التقديم الرسمي لمصر لجوائز الأوسكار الـ91 في الآونة الأخيرة، حيث فاز "شوقي" بجائزة "Variety" لأفضل موهبة العام في "Variety" في مهرجان الجونة السينمائي في عام 2018، أدرجته مجلة فوربس الشرق الأوسط ضمن أفضل خمسة مديرين عرب على المسرح العالمي.

أما مروان عمارة مخرج مصري حصل على بكالوريوس الفنون التطبيقية ودبلوم في الإخراج السينمائي، عمل كمدرس أفلام في الجامعة الألمانية والأمريكية بالقاهرة، كما شارك كمؤسسمستشار للعديد من البرامج التعليمية السينمائية الأخرى.

وشغل مروان منصب المدير الإداري للمؤتمر الإقليمي للسينما العربية المستقلة وهو اجتماع سنوي للحوار بين صانعي الأفلام العرب، وأفلام مروان تمزج بين ما هو روائي وتسجيلي محاولة اكتشاف مساحات سينمائية جديدة، وشاركت أفلامه في العديد من المهرجانات العالمية، حيث تم اختيار فيلمه الأخير "الحلم البعيد" كأفضل فيلم مصري لعام 2019 من جمعية النقاد السينمائيين المصرية.

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