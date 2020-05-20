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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

انطلاق أولى فعاليات منتدى «الثقافة تنتصر للعالم».. غدا

الأربعاء 20/مايو/2020 - 06:32 ص
تغريد فياض
تغريد فياض
نضال ممدوح
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يستهل منتدي تغريد فياض الثقافي اللبناني٬ فعالياته في الثامنة مساء غدا الخميس٬ أون لاين على الصفحة الخاصة به بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحت شعار "الثقافة تنتصر للعالم".

وعن المنتدي قالت الكاتبة تغريد فياض مؤسسة المنتدي: "توقفت جميع الأنشطة في جميع بلدان العالم، ومنها طبعا وقبل غيرها الأنشطة الثقافية، ومن يتعود على هذا العالم الجميل للثقافة بكل وجوهها لايستطيع الابتعاد عنها. كنت قد استغرقت في كتابة روايتي الأولى، التي بدأتها منذ مدة وتوقفت بسبب انشغالي الدائم، وجاءت هذه فرصة لأكملها، والآن وصلت إلى الجزء الأخير منها، لكني اضطريت أن أوقفها من أجل الإعداد لمنتدى الكتروني يكون بديل لنا جميعا عن منتدانا الثقافي الذي توقف بسبب أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19)- وجاءت هذه الفكرة بعد التواصل الدائم للجمهور والأصدقاء معي حول افتقادهم لنشاطنا الذي كان يشكل جزء مهم من حياتهم".

وتابعت "فياض": "فكرت بأنه لم يعد لنا إلا هذا الفضاء الإلكتروني لنتواصل، ووضعت خطة وتفاصيل لهذا الحدث، وهو بداية لعمل سوف يستمر إن شاء الله حتى وإن عدنا للعمل على أرض الواقع، لما لاحظت من توق الأدباء والشعراء العرب في العالم العربي وبقية دول العالم للمشاركة في نشاط يجمع الجميع- واخترت عنوان الثقافة تنتصر للعالم، لأن الثقافة هي التي تسندنا حتى نتخطى هذه الأزمة وغيرها من الأزمات".

وعن تفاصيل وشروط المشاركة في المنتدى، أضافت: "المشاركة تكون بمقاطع فيديو (عشر دقائق) تحتوي على قصيدة- أغنية- عرض لوحة أو منحوتة ونبذة عنها- أو عرض تحليلي لكتاب أومسرحية أو فيلم سينمائي-أو مسلسل تلفزيوني٬ أو كلمة عن أي موضوع ثقافي معين (ما عدا النقد بكل أنواعه) أو مشاركات مكتوبة (قصيدة- قصة- مقال- بحث قصير)مع بعض الصور (اختياري) أو مشاركة لايف قصيرة: قصيدة- اغنية- كلمة مختصرة (خمس دقائق).

وأكدت على أن المنتدى يمنع منعا باتا المشاركات السياسية أو النقدية أو الدينية٬ ومن يخالف هذا الشرط سوف تلغى مشاركته فورا، مع منح شهادات تقديرية إلكترونية سوف تعطى في اليوم الثاني للمنتدى- بعد قرار لجنة مجلس ادارة المنتدى، وذلك بواقع:

1- عشر شهادات تقديرية لعشر مشاركات مؤثرة وكان التفاعل معها كبيرا.

2-عشر شهادات تقديرية لعشرة من أعضاء الجمهور الذين شاركوا بالتعليقات أو المداخلات على البوستات والفيديوهات بشكل فاعل -تحليلي- مؤثر.

ويأتي ذلك على أن تعطى هذه الشهادات ورقيا للفائزين- في أول منتدى فعلي يقام على أرض الواقع.

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