باكستان تسجل 46 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت باكستان، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 46 حالة وفاة إضافية جراء الإصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، فضلا عن 1932 إصابة.ونقلت وكلة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصحية الباكستانية أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس ارتفعت إلى 985 حالة وفاة و45898 إصابة منذ تفشي الوباء في البلاد.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.