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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزارة الدفاع اليابانية تحقق فى تسريب تفاصيل صاروخ من الجيل الجديد

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:22 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قالت صحيفة أساهي شيمبون اليوم الأربعاء إن وزارة الدفاع اليابانية تحقق في تسريب محتمل لتفاصيل صاروخ جديد على أحدث طراز في هجوم إلكتروني واسع النطاق على شركة ميتسوبيشي إلكتريك.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية لم تكشف عن هويتها القول إن الوزارة تشتبه في أن متسللين سرقوا معايير الأداء التي أُرسلت إلى عدد من شركات الصناعات العسكرية في إطار عملية تقديم العطاءات للمشروع، وقالت الصحيفة إن ميتسوبيشي إلكتريك لم تفز بعطاء النموذج المبدئي.

وقالت ميتسوبيشي إلكتريك إنها تتحرى صحة التقرير لكنها لم تعلق على الفور عندما اتصلت بها رويترز. ولم تدل وزارة الدفاع بتعليق فوري.

وقالت الصحيفة إن الصاروخ من نوع يستخدم من قبل دول منها الولايات المتحدة والصين وروسيا وينطلق بسرعة تفوق سرعة الصوت لمسافات طويلة ويمكنه اجتياز شبكات الدفاع الصاروخي للعدو لتوجيه ضربات دقيقة، وأضافت أن اليابان تجري أبحاثا على مثل هذه الصواريخ منذ السنة المالية 2018.

وقالت الصحيفة إن المدى والدفع ومقاومة الحرارة ربما تكون من بين التفاصيل المسربة.

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