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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبى يحدد خطط الزراعة ضمن «الصفقة الخضراء»

الأربعاء 20/مايو/2020 - 06:18 ص
الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى
وكالات
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تقدم المفوضية الأوروبية خططها لإنتاج زراعي أكثر صداقة للبيئة ولتنوع بيولوجي أكبر، اليوم الأربعاء، ضمن سياسة "الصفقة الخضراء الأوروبية".

وتهدف هذه الخطط إلى تقليص استخدام المبيدات الحشرية والمضادات الحيوية وتحسين الأسمدة.

كما سيتم تحسين رعاية الحيوان وجعل المصائد السمكية أكثر استدامة، وفي الوقت نفسه تدعو المسودة إلى تقليل الفاقد الغذائي ونفايات التعبئة والاستراتيجية الثانية هي ضمان التنوع البيولوجي.

والنقطة الأساسية في خطة التنوع البيولوجي هي توسيع المناطق المحمية، حيث سيتم وضع 30% من الأراضي البرية والبحرية الأوروبية تحت الحماية و10% ستترك تقريبا دون مساس بشروط صارمة على نحو خاص، حسب المسودة.

يشار إلى أن "الصفقة الخضراء الأوروبية" هي سياسة رائدة للمفوضية الأوروبية الجديدة تحت قيادة أورسولا فون ديرلاين.

وتهدف إلى توجيه استثمارات إلى مشروعات من شأنها الحد من انبعاثات الكربون بشكل حاد خلال العقود المقبلة.

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