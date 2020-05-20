ألمانيا تسجل 797 إصابة جديدة بـ«كورونا».. والإجمالى 176 ألفًا

كشفت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 797 حالة إلى 176007.وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس واقع 83 حالة إلى 8090 وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.