مصرع أب ونجلته إثر حادث على صحراوى أسوان

وقع حادث سيارة بالطريق الصحراوى الغربي بأسوان، ما أسفر عن مصرع وأصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة.وتلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارًا يفيد بمصرع أب ونجلته، وإصابة 3 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الأسعاف وتم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج، والجثث للمشرحة.فيما تلقى اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بمصرع أب "م.ح.ع" ونجلته "ف.م.ح"، وأصيب 3 أشخاص آخرون، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث للمعاينة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وإجراء الفحوصات اللازمة، وتم نقل الجثث إلى مشرحة إدفو العمومية.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية، وستتولى النيابة العامة تحقيقاتها حيالها.