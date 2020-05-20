مقتل 12 جنديًا في جنوب شرق النيجر في هجوم لـ«بوكو حرام»

أعلن جيش النيجر مقتل 12 من جنوده، وإصابة 10 آخرين بجروح في هجوم شنّه "إرهابيون من بوكو حرام" على مركز بلابرين العسكري في جنوب شرق البلاد.وقالت وزارة الدفاع، في بيان عبر الإذاعة الرسمية: "إنّ القوات المسلّحة أطلقت عقب الهجوم عملية لتعقّب المهاجمين تمكّنت خلالها من "تحييد (قتل) سبعة إرهابيين".وكان ناشط في المجتمع المدني عن وقوع هذا الهجوم، لكنّهما لم يقدّما أي حصيلة.وفي بيانها قالت الوزارة، إنّه "هاجم إرهابيون من بوكو حرام مدجّجون بالسلاح مركز استطلاع بلابرين الواقع على بعد 36 كلم شمال شرق نغويغمي في منطقة ديفا".وأضاف البيان: "أنّ الحصيلة المؤقّتة هي على النحو الآتي: في صفوفنا، قتل 12 جنديًا، وأصيب عشرة آخرون، وتمّ إحراق أعتدة أو سرقتها، وفي صفوف العدو، مكّنت المطاردة التي شنّها عناصر القوات المسلّحة النيجرية في نغويغمي من تحييد (قتل) سبعة إرهابيين واسترجاع العتاد المسروق".وأكّد البيان، أنّ جنودًا اعتبروا إثر الهجوم في عداد المفقودين "عادوا جميعًا إلى ثكنتهم"، من دون أن يحدّد عددهم.وأضاف أنّ هناك "عمليات تمشيط تجري حاليًا للقبض على المهاجمين أو تحييدهم".وكانت هذه القاعدة العسكرية نفسها تعرّضت في نهاية أكتوبر 2019 لهجوم أسفر عن مقتل 12 جنديًا، وإصابة ثمانية آخرين بجروح.ومنذ مطلع مايو تشهد منطقة ديفا بصورة مستمرة معارك عنيفة بين الجيش ومقاتلين ارهابيين.