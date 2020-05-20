كولومبيا تمدد حالة الطوارئ وإجراءات الإغلاق

أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، عن تمديد إجراءات الإغلاق المفروضة؛ بسبب فيروس كورونا حتى نهاية مايو الجاري.وأضاف الرئيس دوكي، أن حالة الطوارئ الصحية في البلاد، والتي كان من المفترض أن تستمر حتى نهاية مايو، ستمدد حتى نهاية أغسطس المقبل.وهذا هو التمديد الرابع للقيود المتعلقة بفيروس كورونا المفروضة منذ منتصف مارس الماضي.يذكر أن عدد الإصابات بالفيروس المسجلة في البلاد بلغ نحو 17 ألف حالة مع تسجيل 613 حالة وفاة، فيما تعافى من الفيروس أكثر من 4 آلاف شخص.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.