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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نُزل شباب المعتمدية تبدأ استقبال مرضى «كورونا».. اليوم

الأربعاء 20/مايو/2020 - 05:22 ص
عبد الناصر حميدة
عبد الناصر حميدة
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن المديرية تعمل الآن على تجهيز عدد من نزل الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة بنطاق المحافظة، لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد، على أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة تباعا.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه قد تم تخصيص نزل الشباب بقرية المعتمدية التابعة لمركز المحلة الكبرى لتبدأ من، اليوم الأربعاء، باستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد.

وأكد وكيل صحة الغربية، أنه قد تم تجهيز نزل الشباب بقرية المعتمدية ليستقبل 100 مصاب بفيروس كورونا المستجد من الحالات المستقرة الذين كانوا في مستشفيات الحجر الصحي وتعافوا ومنتظرين تحويل نتائجهم إلى سلبية، أو حالات مستشفى الصدر والحميات التي ظهرت عليها أعراض طفيفة من الإصابة ولا تعاني من مشاكل صحية كبيرة.

وأضاف أنه تم تجهيز المكان بجهاز آشعة ومعمل متكامل، بالإضافة إلى الأطباء والتمريض والصيدلة، وأيضا عمال أمن وعمال نظافة ومدخلين بيانات.

كما تم تجهيز نزل الشباب بقرية المعتمدية بكافة مستلزمات مكافحة العدوى مثل الواقيات الشخصية والمطهرات والكلور وتم الاتفاق مع مديرية التضامن الاجتماعى لتوفير وجبات غذائية للمرضى.

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