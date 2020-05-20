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الأربعاء 20 مايو 2020 الموافق 27 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيسة تايوان تبدى استعدادها للحوار مع الصين

الأربعاء 20/مايو/2020 - 05:13 ص
رئيسة تايوان
رئيسة تايوان
وكالات
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قالت رئيسة تايوان تساي إينج وين، اليوم الأربعاء، بعد أن أدت اليمين لفترة ثانية وأخيرة في المنصب، إن بلادها ترغب في الحوار مع الصين لكنها لا تستطيع القبول باقتراحها الذي يندرج تحت مسمى "دولة واحدة ونظامان".

وقالت في كلمة: "أريد أن أكرر هنا كلمات السلام والتكافؤ والديمقراطية والحوار، لن نقبل بأن تستخدم السلطات في بكين مبدأ دولة واحدة ونظامان للنيل من مكانة تايوان وتقويض الوضع الراهن عبر المضيق. نتمسك بشدة بهذه المبدأ".

وتستخدم الصين هذا النظام الذي يفترض أنه يضمن درجة عالية من الحكم الذاتي لإدارة هونج كونج المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت إلى الحكم الصيني في 1997، وعرضت بكين على تايوان، التي تطالب الصين بالسيادة عليها أيضًا، هذا النظام لكنه قوبل بالرفض من جميع الأحزاب التايوانية الكبيرة.

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