الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 43 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء طقس شديد الحرارة نهارًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، معتدل ليلًا على القاهرة والوجه البحري.وعلى السواحل الشمالية: شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا.وعلى شمال وجنوب الصعيد: شديد الحرارة نهارًا، والرياح معتدلة، مائل للحرارة ليلًا.ويكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانا، على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء (50% تقريبا) على فترات منقطعة من اليوم.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 43 29الإسكندرية 37 24وادي النطرون 41 24طنطا 41 28شبين الكوم 41 28دمنهور 37 25بلطيم 34 24مطروح 30 20السلوم 33 22سيوة 42 22بورسعيد 32 24دمياط 33 24الزقازيق 41 28المنصورة 40 28الإسماعيلية 42 28السويس 41 29العريش 38 23رفح 37 22رأس سدر 40 25نخل 39 23نويبع 39 27طابا 39 26كاترين 33 20الطور 40 27شرم الشيخ 37 28الغردقة 38 27مرسى علم 39 27الفيوم 43 29بني سويف 43 29المنيا 43 30أسيوط 44 30سوهاج 44 30قنا 44 30الأقصر 44 31أسوان 44 31إدفو 44 31أبو سمبل 43 31الوادي الجديد 43 32شلاتين 39 29أبو رماد 38 29حلايب 38 30رأس حدربة 37 30